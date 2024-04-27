И. о. главы Заречного представился горожанам

27.04.2024 | 19:25

В субботу, 27 апреля, исполняющий обязанности главы Заречного Алексей Костин, накануне назначенный на эту должность решением собрания представителей, обратился к жителям закрытого города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мне 49 лет. До того как мне выпала честь исполнять обязанности главы Заречного, я работал заместителем председателя правительства Пензенской области. В Заречном живу последние 12 лет. Давно считаю его своим домом», - написал он.

Алексей Костин представил членов своей семьи: жену Ольгу, коренную зареченку, 9-летнего сына и 12-летнюю дочь. Дети учатся в Заречном, девочка играет на скрипке. Все вместе они зимой катаются на лыжах, а в теплое время года ходят в бассейн. Также в семье есть любимец - пес породы цвергшнауцер, с которым хозяин по вечерам гуляет вокруг Лесного пруда.

Костин отметил чистоту, безопасность и зелень улиц и напомнил, что в рейтинге средних городов страны ЗАТО по комфортности для жителей занимает 16-е место из 148.

«Уверен, что у Заречного есть потенциал войти в пятерку лучших городов России. Будем работать», - завершил он свое послание.