Сетевое издание|18+|Пятница|31 мая 2024|11:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Для Пензенской городской думы решили разработать логотип

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Для Пензенской городской думы необходимо разработать логотип. Такую идею озвучил на сессии в пятницу, 31 мая, депутат Жиганша Туктаров.

«Чтобы в наших соцсетях вместо городской администрации был узнаваемый, утвержденный городской думой логотип нашей думы», - пояснил он свою мысль, обращаясь к председателю Владимиру Мутовкину.

Тому предложение показалось интересным. «Это бы было неплохо. Но, я думаю, это уже в полномочиях следующего созыва. Я думаю, если у нашей Пензенской городской думы будет логотип - это будет очень даже хорошо. По крайней мере, определенная узнаваемость будет. Наши депутаты могут использовать этот логотип в любой своей деятельности, в своих информационных материалах», - высказался Владимир Мутовкин.

Жиганша Туктаров отметил, что принять логотип может успеть и нынешний, седьмой созыв на своей последней сессии.

Он обратил внимание, что логотип есть и у Совета Федерации, и у Госдумы.

«Они, конечно, вправе использовать герб Российской Федерации, мы - герб города Пензы. Но если будет красивый, узнаваемый логотип - может быть, даже с использованием нашей ласточки, дизайнеры должны подумать, - то, на мой взгляд, будет красиво и интересно для жителей города», - подытожил депутат.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • На ВДНХ открылась ландшафтная инсталляция Пензенской области
  • В Пензе намерены изменить эмблему города

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте