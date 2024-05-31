Для Пензенской городской думы решили разработать логотип

31.05.2024 | 10:57

Для Пензенской городской думы необходимо разработать логотип. Такую идею озвучил на сессии в пятницу, 31 мая, депутат Жиганша Туктаров.

«Чтобы в наших соцсетях вместо городской администрации был узнаваемый, утвержденный городской думой логотип нашей думы», - пояснил он свою мысль, обращаясь к председателю Владимиру Мутовкину.

Тому предложение показалось интересным. «Это бы было неплохо. Но, я думаю, это уже в полномочиях следующего созыва. Я думаю, если у нашей Пензенской городской думы будет логотип - это будет очень даже хорошо. По крайней мере, определенная узнаваемость будет. Наши депутаты могут использовать этот логотип в любой своей деятельности, в своих информационных материалах», - высказался Владимир Мутовкин.

Жиганша Туктаров отметил, что принять логотип может успеть и нынешний, седьмой созыв на своей последней сессии.

Он обратил внимание, что логотип есть и у Совета Федерации, и у Госдумы.

«Они, конечно, вправе использовать герб Российской Федерации, мы - герб города Пензы. Но если будет красивый, узнаваемый логотип - может быть, даже с использованием нашей ласточки, дизайнеры должны подумать, - то, на мой взгляд, будет красиво и интересно для жителей города», - подытожил депутат.