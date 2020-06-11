В Пензе обсудили судьбу скульптур, убранных с Фонтанной площади

11.06.2020 | 15:25

Стало известно, куда делись парковые скульптуры, которые раньше были установлены по периметру центрального фонтана в Пензе. Об этом в четверг, 11 июня, на заседании комиссии гордумы рассказала начальник управления культуры Вера Фейгина.

Она пояснила, что часто получает вопросы об этом от пользователей соцсетей, поэтому считает необходимым разъяснить ситуацию.

«Мы думаем поставить их около художественных школ, отреставрировать и дать им вторую жизнь», - сообщила Вера Фейгина.

Глава Пензы Владимир Мутовкин подал идею - не рассредоточивать скульптуры по всему городу, а собрать их вместе, например в одном из парков. Тогда горожане смогут прийти и полюбоваться всеми ими.

Реконструкция главного фонтана областного центра уже началась и должна завершиться к 15 июля. Окончание срока благоустройства окружающей его территории - 25 августа 2020 года.