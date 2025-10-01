Общество

Стало известно, какая сумма выделена на ремонт сквера «Кукушка»

На благоустройство сквера «Кукушка» в центре Пензы планируют потратить 5 млн 231 тыс. 972 рубля 52 копейки. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В срок до 1 декабря необходимо разобрать старую брусчатку (1 244 кв. м), снять до 20 см грунта, обустроить подстилающий и выравнивающий слои из песка и щебня, уложить новую бетонную плитку-«кирпичик», заменить бордюры и подготовить почву под газон.

Итоги поиска подрядчика подведут 3 октября.

Горожане, узнав о запланированном ремонте, высказали мнение, что в зеленой зоне нужно кроме покрытия обновить скамейки, бордюры, лампы, прилегающие тропинки, клумбы и лестницы.

Однако таких намерений у управления ЖКХ пока нет.

