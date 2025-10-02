На Земле третьи сутки подряд продолжается магнитная буря

02.10.2025 | 13:46

Магнитная буря на Земле продолжается третьи сутки, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук в четверг, 2 октября.

«Магнитный шторм, который начался еще утром во вторник, с небольшими перерывами продолжается уже более 50 часов. Буря держится в диапазоне G1-G3, то есть большую часть времени находится на среднем уровне с отдельными сильными пиками», - пояснили ученые.

Отмечается, что основным фактором, поддерживающим возмущенное состояние магнитосферы, является исключительно высокая скорость солнечного ветра. При нормальных значениях 300-450 км/с сейчас она держится в районе 700-800 км/с, временами достигая 900 км/с.

Таким образом, магнитосфера Земли стабилизировалась в состоянии непрерывной бури среднего уровня.

Если не произойдет никаких экстремальных событий, то признаки улучшения геомагнитной обстановки появятся в течение 1-2 суток, добавили ученые.