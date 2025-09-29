Сетевое издание|18+|Понедельник|29 сен 2025|08:16
История

История Пензы: Рынок на Фонтанной площади закрыли

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Фонтанная площадь - несомненная достопримечательность Пензы. У нее довольно интересная история.

В 90-е годы прошлого века здесь находился небольшой рынок, где торговали аудио- и видеокассетами. За небольшую сумму можно было получить пиратскую копию практически любой киноленты, вышедшей в прокат.

Продавцы предлагали компакт-диски с музыкой и играми для персональных компьютеров, здесь же продавали пиратские копии Windows и программ для ПК. Особой популярностью пользовались картриджи для видеоприставок, в основном для «Сеги» и «Денди».

Базар работал не каждый день - только по выходным и, изредка, по государственным праздникам. По всему периметру Фонтанной площади стояли прямоугольные столы, сплошь покрытые дисками, кассетами и картриджами. Торговцы предлагали игры на любой вкус: «Супермарио», «контру», «танки» и даже такое чудо, как сборники «100 в 1».

Некоторые картриджи выставлялись на реализацию уже бывшими в употреблении и стоили намного дешевле, чем в магазинах. На Фонтанной площади пензенцы покупали и книги. Здесь был огромный выбор литературы - от классики до серии «Бестселлеры Голливуда». Рынок закрыли в середине нулевых.

