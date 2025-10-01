В Пензе к отоплению подключили все детсады и школы

В Пензе все детские сады и школы начали получать тепло. Об этом вечером в среду, 1 октября, сообщил глава города Олег Денисов в своих аккаунтах в соцсетях.
«Эта задача была приоритетной. Отапливаются практически все объекты спорта, культуры и социальной сферы», - рассказал он.
Кроме того, стало больше многоквартирных домов, в которые теперь поступает ресурс - 89% всего жилого фонда.
В этом году отопительный сезон в Пензе стартовал рано - 25 сентября (в 2024-м его начали 9 октября).
Глава города объяснил такое решение похолоданием, о котором предупредили синоптики.