«Древландия» закрывается: деревянные фигуры переезжают

10.09.2025 | 10:34

Парк-музей деревянных скульптур «Древландия», созданный силами энтузиастов на Барковке и полюбившийся жителям Пензы, переедет на одну из территорий, подведомственных парку Белинского. Об этом сообщается в группе «Древландии» во «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! Спешим поделиться с вами радостной новостью, сегодня [9 сентября] благодаря активному участию администрации г. Пензы мы определили, куда переедет наш замечательный парк, это будет территория парка культуры и отдыха им. В. Г. Белинского. В самое ближайшее время вместе с руководством парка мы обсудим все детали нашего переезда, о чем обязательно сообщим вам, а все наши сказочные фигуры будут перемещены на временное хранение до установки на новое место», - говорится в посте.

Решение о ликвидации «Древландии» было принято членами садоводческого товарищества «Вишенка» на внеочередном собрании 5 октября 2024 года. «Собрание прошло не в нашу пользу! Жители СНТ приняли решение ликвидировать парк и все снести. Наши предложения о переносе парка и переносе входа в парк даже не рассматривали», - сообщалось в группе «Древландии».

По словам администраторов, члены СНТ проголосовали за приведение территории, предоставленной СНТ «Вишенка» администрацией Пензы, в состояние, которое было в 2020 году (футбольное поле, детские качели - 2 шт.). Демонтаж они потребовали провести до 30 ноября 2024 года.

Создатели «Древландии» пообещали, что не сдадутся, будут отстаивать ее, и попросили помощи администрации города.

В итоге парк простоял до осени 2025 года. В начале сентября в его группе появилось сообщение, что по решению администрации Пензы все фигуры придется убрать, так как «инициативная группа завалила их жалобами», и скоро начнется демонтаж.

Над парком деревянных скульптур «Древландия» в 2021 году трудился актив садоводческого товарищества «Вишенка». Помощь оказывали друзья - скульпторы по дереву, участники первого фестиваля резьбы бензопилой. За несколько дней из дуба и сосны здесь сделали героев современных мультипликационных и кинофильмов. Погулять в сказочном мире мог любой желающий: вход на площадку был бесплатным и открытым для всех, кто ценит и уважает чужой труд.

В 2024 году у парка появились противники из того же СНТ. Их не устроила растущая популярность парка, ведь ее следствие - большое количество машин, которые ездят и паркуются перед дачами, и дорожная пыль. Отдохнуть от суеты дачникам, чьи участки находятся рядом с парком, стало непросто. Люди были недовольны и тем, что в «Древландии» стали оказывать платные услуги: организовывать фотосессии, квесты.