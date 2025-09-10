Культура

«Древландия» закрывается: деревянные фигуры переезжают

Печать
Telegram

Парк-музей деревянных скульптур «Древландия», созданный силами энтузиастов на Барковке и полюбившийся жителям Пензы, переедет на одну из территорий, подведомственных парку Белинского. Об этом сообщается в группе «Древландии» во «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! Спешим поделиться с вами радостной новостью, сегодня [9 сентября] благодаря активному участию администрации г. Пензы мы определили, куда переедет наш замечательный парк, это будет территория парка культуры и отдыха им. В. Г. Белинского. В самое ближайшее время вместе с руководством парка мы обсудим все детали нашего переезда, о чем обязательно сообщим вам, а все наши сказочные фигуры будут перемещены на временное хранение до установки на новое место», - говорится в посте.

Решение о ликвидации «Древландии» было принято членами садоводческого товарищества «Вишенка» на внеочередном собрании 5 октября 2024 года. «Собрание прошло не в нашу пользу! Жители СНТ приняли решение ликвидировать парк и все снести. Наши предложения о переносе парка и переносе входа в парк даже не рассматривали», - сообщалось в группе «Древландии».

По словам администраторов, члены СНТ проголосовали за приведение территории, предоставленной СНТ «Вишенка» администрацией Пензы, в состояние, которое было в 2020 году (футбольное поле, детские качели - 2 шт.). Демонтаж они потребовали провести до 30 ноября 2024 года.

Создатели «Древландии» пообещали, что не сдадутся, будут отстаивать ее, и попросили помощи администрации города.

В итоге парк простоял до осени 2025 года. В начале сентября в его группе появилось сообщение, что по решению администрации Пензы все фигуры придется убрать, так как «инициативная группа завалила их жалобами», и скоро начнется демонтаж.

Над парком деревянных скульптур «Древландия» в 2021 году трудился актив садоводческого товарищества «Вишенка». Помощь оказывали друзья - скульпторы по дереву, участники первого фестиваля резьбы бензопилой. За несколько дней из дуба и сосны здесь сделали героев современных мультипликационных и кинофильмов. Погулять в сказочном мире мог любой желающий: вход на площадку был бесплатным и открытым для всех, кто ценит и уважает чужой труд.

В 2024 году у парка появились противники из того же СНТ. Их не устроила растущая популярность парка, ведь ее следствие - большое количество машин, которые ездят и паркуются перед дачами, и дорожная пыль. Отдохнуть от суеты дачникам, чьи участки находятся рядом с парком, стало непросто. Люди были недовольны и тем, что в «Древландии» стали оказывать платные услуги: организовывать фотосессии, квесты.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте