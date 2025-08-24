Обновленные аллеи в парке Белинского планируют сдать в сентябре

24.08.2025 | 11:15

В парке Белинского на 80% выполнены работы по обновлению аллей. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщил глава города Олег Денисов в своих аккаунтах в соцсетях.

«Аллеи Лермонтовскую, Молодежную, Композиторов, Белинского, Пионерскую и Ленинскую, Дружбы полностью выложили плиткой. На пяти пешеходных дорожках появились опоры освещения, остальные установим в ближайшее время», - рассказал он.

Также в парке начали появляться новые лавочки двух видов.

Рабочие приступили к укладке декоративной плитки на Театральной аллее (она тянется от центрального входа со стороны ул. Лермонтова до ул. Карла Маркса вдоль стадиона «Труд»). Кроме того, там обустраивают наружное освещение.

«Идем в графике. Рассчитываем, что уже в сентябре завершим ремонт и посетители будут с удовольствием прогуливаться по всем обновленным дорожкам», - отметил Олег Денисов.

Реконструкция парка Белинского началась в 2023 году. На первом этапе привели в порядок зону около входной группы со стороны улицы Карла Маркса. На втором занимались участком от планетария в сторону танцплощадки.