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Общество | От цветомузыкального фонтана в Пензе ничего не осталось

10.10.2019|17:39
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Информация, озвучиваемая интерактивным мобильным гидом по историческому центру Пензы, теперь неактуальна: от прежнего цветомузыкального фонтана ничего не осталось. Подрядная организация демонтирует элементы чаши.

Гулким эхом звук работающего экскаватора раздается и в подземелье гидротехнического сооружения. Туда посторонним вход был воспрещен, даже когда фонтан действовал. Радовал пензенцев он на протяжении 40 лет.

Прохожие старались запечатлеть этот исторический момент.

«Невелика потеря, хочу вам сказать, а так, может, лучше поставят. Только сколько это продлится - неизвестно», - отметил житель Пензы Никита.

Участок превратился в строительную площадку. Реконструкция будет производиться в несколько этапов - это и монтаж нового гидротехнического сооружения, и благоустройство прилегающей территории.

«Срок договора - 15 июля 2020 года, должна подрядная организация все объекты завершить», - сообщил заместитель начальника Управления капитального строительства г. Пензы Артур Абдусаламов.

На площади трудится иногородняя подрядная организация, на счету которой - не один пензенский объект.

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Гость|10.10.2019 18:51|

Ура! Можно начинать там храмик строить!

Гость|10.10.2019 19:44|

Зимой самое время реконструировать и монтировать новое гидротехническое сооружение, а также благоустраивать прилегающую территорию. Как всегда, по-буртасски.

Гость|10.10.2019 19:45|

Как получилось,что нашими деньгами рулят гастриты,непонятно откуда нарисовавшиеся?Откуда все эти руководители?

Гость|10.10.2019 19:47|

Гость писал(a):

Зимой самое время реконструировать и монтировать
А кто сказал что монтировать?

Гость|10.10.2019 19:48|

Гость писал(a):

Как получилось,что нашими деньгами рулят гастриты
Всю жизнь они работают на нас. Трудяги местным не чета. Изначально фонтан тоже они строили.

Гость|10.10.2019 20:19|

penzainform.ru писал(a):

трудится иногородняя подрядная организация, на счету которой - не один пензенский объект.
цирк ???????????????

Гость|10.10.2019 20:29|

Гость писал(a):

цирк ???????????????
Зоопарк ?

Мост ?

Набережная ?

Гость|10.10.2019 20:33|

Канатная дорога?

Планетарий?

Только торговые центры жрецам быстро строятся

Гость|10.10.2019 20:53|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Зимой самое время реконструировать и монтировать
А кто сказал что монтировать?
Участок превратился в строительную площадку. Реконструкция будет производиться в несколько этапов - это и монтаж нового гидротехнического сооружения, и благоустройство прилегающей территории.

Гость|10.10.2019 20:55|

Цирк-2! Свершилось!

Гость|10.10.2019 20:57|

Гость писал(a):

Участок превратился в строительную площадку. Реконструкция будет производиться в несколько этапов - это и монтаж нового гидротехнического сооружения, и благоустройство прилегающей территории.

И где сказано что этот этап - зимой?

Гость|10.10.2019 20:59|

А кто знает Где Танк?

Гость|10.10.2019 21:17|

Гость писал(a):

Гость|10.10.2019 19:45|

Как получилось,что нашими деньгами рулят гастриты,непонятно откуда нарисовавшиеся?

Ваше дело - терпение, смирение и послушание... Так уж... Исторически, как говорят. ; )

Гость|10.10.2019 21:27|

А Вы их постыдите... Или пальцем погрозите... ; )

Гость|10.10.2019 22:15|

Парковку лучше сделайте на этом месте больше пользы будет. Чем от очередного не достроя.

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Имя: Гость
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