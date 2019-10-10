10.10.2019 | 17:39

Информация, озвучиваемая интерактивным мобильным гидом по историческому центру Пензы, теперь неактуальна: от прежнего цветомузыкального фонтана ничего не осталось. Подрядная организация демонтирует элементы чаши.

Гулким эхом звук работающего экскаватора раздается и в подземелье гидротехнического сооружения. Туда посторонним вход был воспрещен, даже когда фонтан действовал. Радовал пензенцев он на протяжении 40 лет.

Прохожие старались запечатлеть этот исторический момент.

«Невелика потеря, хочу вам сказать, а так, может, лучше поставят. Только сколько это продлится - неизвестно», - отметил житель Пензы Никита.

Участок превратился в строительную площадку. Реконструкция будет производиться в несколько этапов - это и монтаж нового гидротехнического сооружения, и благоустройство прилегающей территории.

«Срок договора - 15 июля 2020 года, должна подрядная организация все объекты завершить», - сообщил заместитель начальника Управления капитального строительства г. Пензы Артур Абдусаламов.

На площади трудится иногородняя подрядная организация, на счету которой - не один пензенский объект.