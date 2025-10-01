Общество

В Заре должны появиться 16 новых остановочных павильонов

Печать
Telegram

В Пензе ищут подрядчика, который смонтирует в Заре новые остановочные павильоны. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Всего конструкций будет 16 - с урнами, скамейками и местом для рекламы под закаленным стеклом. Они появятся по обе стороны дороги на площадках «Персиковая улица», «Улица Башира Рамеева», «Земляничная улица», «Улица Новоселов», «Церковь», «Улица Мясникова», «Улица Сузюмова».

Также павильоны смонтируют в районе ул. Новоселов, 96, по направлению из центра города и в обратном - на остановке «Улица Турищева».

Заказчиком выступает городское управление ЖКХ. Выполнить работы нужно в срок до 3 марта 2026 года. Начальная цена - 3 280 000 рублей.

Ранее стало известно, что в Зарю могут пустить автобусы большого класса.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети