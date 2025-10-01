В Заре должны появиться 16 новых остановочных павильонов

01.10.2025 | 20:55

В Пензе ищут подрядчика, который смонтирует в Заре новые остановочные павильоны. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Всего конструкций будет 16 - с урнами, скамейками и местом для рекламы под закаленным стеклом. Они появятся по обе стороны дороги на площадках «Персиковая улица», «Улица Башира Рамеева», «Земляничная улица», «Улица Новоселов», «Церковь», «Улица Мясникова», «Улица Сузюмова».

Также павильоны смонтируют в районе ул. Новоселов, 96, по направлению из центра города и в обратном - на остановке «Улица Турищева».

Заказчиком выступает городское управление ЖКХ. Выполнить работы нужно в срок до 3 марта 2026 года. Начальная цена - 3 280 000 рублей.

Ранее стало известно, что в Зарю могут пустить автобусы большого класса.