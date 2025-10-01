Синоптики рассказали, какой будет погода 2 октября

01.10.2025 | 22:00

2 октября в Пензенской области по-прежнему будет малооблачно, без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут 0...-5 градусов, до утра местами возможен туман с видимостью до 500 метров. Днем воздух прогреется до +12...+17. В ночь на пятницу ожидается -2...+3.

На протяжении суток будет дуть восточный ветер, его порывы могут достигать 4-9 метров в секунду.

Ранее метеорологи пояснили, что на этой рабочей неделе Пензенская область окажется под влиянием обширного антициклона. Повышенный фон атмосферного давления поспособствует установлению ясной и сухой погоды.

На Руси подмечали, что утренний иней 2 октября - предвестник сухой и ясной погоды.