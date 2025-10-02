Сетевое издание|18+|Четверг|2 окт 2025|14:38
Билайн запустил бесплатную подписку на связь

Erid: 2VfnxwyrHRi

Билайн объявил о создании нового неформального праздника - Дня сотовой независимости. Он символизирует переход к новой эпохе мобильной связи, где базовая потребность людей в общении обеспечивается доступным способом без ежемесячных платежей.

Чтобы каждый мог быть на связи, компания запустила новую форму предоставления услуг - бесплатную подписку на связь. На смену привычным тарифам с абонентской платой пришел современный формат, знакомый пользователям по цифровым сервисам. Теперь, подключив подписку, клиент получает безлимитные звонки на номера Билайна навсегда, без необходимости следить за балансом, остатками минут и риском блокировки номера.

Билайн запустил бесплатную подписку на связь

При подключении подписки клиенту необходимо внести совсем небольшую сумму на свой баланс - этими средствами можно оплатить различные дополнительные опции. Подписка bee предусматривает стартовый уровень beeSTART * с безлимитными звонками внутри сети и 1 ГБ интернета **, а также входящими звонками с номеров любых сторонних операторов. Даже с таким небольшим набором клиент сможет всегда оставаться на связи с близкими и общаться без ограничений в сети Билайна.

При необходимости клиент может в любой момент расширить набор услуг - докупить интернет, подключить безлимитный трафик на мессенджеры или перейти на другие уровни подписки в приложении Билайна (12+) либо в личном кабинете на сайте оператора. Все подключенные услуги прозрачны и находятся под полным контролем клиента. Отключить платные опции или изменить уровень подписки и пользоваться только стартовой подпиской на связь можно в любой момент.

«Билайн внимательно изучает изменения на рынке и ожидания клиентов. Пользователи все чаще выбирают мобильную связь, ценя ее надежность и безопасность, и не намерены за это переплачивать. Мы с этим согласны и убеждены, что право на связь - базовое и должно быть доступно каждому. Подписка на связь beeSTART от Билайна - наш ответ на вызовы современности и символ нового подхода к услугам связи. Это возможность оставаться на связи всегда и самим решать, когда и какие дополнительные сервисы необходимы.

Наше решение отражает потребности клиентов и драйвит рынок к изменениям. Клиенты не готовы переплачивать за базовое право оставаться на связи, и мы их в этом поддерживаем. Это настолько меняет сложившиеся подходы на рынке телеком-услуг, а также вызывает отклик со стороны людей, что мы решили отметить этот поворотный момент как День сотовой независимости», - пояснил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

* Би СТАРТ.

** Доступно только для клиентов, получающих новую сим-карту Билайна, или при переносе своего номера от других операторов по MNP.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.

Источник — фото пресс-службы Билайна
