В Пензе из-за коммунальных аварий возбудили уголовное дело

02.10.2025 | 10:25

В Пензе из-за аварий на тепловых сетях возбудили уголовное дело. В феврале этого года на улицах Аустрина, Тернопольской и проспекте Строителей из-за прорывов били гейзеры, угрожавшие жизни горожан.

Во время проверок выяснилось, что согласно экспертизам срок службы труб истекал в октябре 2026 года и их уже никто не ремонтировал.

Однако использовать такие коммуникации было нельзя: стенки истончились из-за коррозии. Несмотря на это, эксперты разрешили эксплуатацию. В итоге в течение 3 месяцев после оформления положительных заключений произошли аварии.

В прокуратуре сочли, что экспертизы были проведены с нарушением требований законодательства о промышленной безопасности, и направили материалы проверок в следственный орган.

По факту дачи заведомо ложного заключения (если это могло повлечь смерть человека либо повлекло причинение крупного ущерба) возбудили уголовное дело, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.