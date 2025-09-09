В Пензе не планируют принимать законы о запрете купания в фонтане

09.09.2025 | 11:57

Табличка о запрете купания в главном городском фонтане Пензы информирует, но не имеет силы. Чтобы решить проблему, требуется урегулировать вопрос юридически, уверен горожанин, написавший в редакцию PenzaInform.ru.

«Необходимо принять два важных решения. Во-первых, Пензенская городская дума должна внести изменения в правила благоустройства, запретив купание в фонтанах. Во-вторых, Законодательное собрание Пензенской области должно установить за купание в фонтанах административную ответственность в Кодексе Пензенской области об административных правонарушениях. Тогда у администрации города Пензы и Ленинского района появятся законные основания штрафовать принимающих водные процедуры в фонтане. По аналогии со штрафом за парковку на газоне. И на табличке можно будет сослаться на конкретную статью в КоАП ПО и указать крупным шрифтом, к примеру, «штраф 5 000 рублей», - предложил пензенец.

Редакция переслала его обращение городским властями. Чиновники ответили, что дополнительное правовое регулирование по данному вопросу не планируется.

В администрации отметили, что «за действия, связанные с купанием фонтане», могут привлечь к ответственности по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества). Также у любителей окунуться в чашу фонтана есть риск получить штраф за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ).

В жару часть пензенцев выбирает фонтан в центре города местом для купания. Некоторые дети приходят в купальниках и с полотенцами. Люди игнорируют информационные таблички на чаше и не боятся электрооборудования, размещенного в воде.

Ранее в Пензе предложили поставить на Фонтанной площади особый знак «Купаться запрещено» - в соответствии с ГОСТом. Он дал бы право строго наказывать нарушивших запрет. Однако в управлении ЖКХ пояснили: данный знак устанавливается только в акватории водного объекта. Площадь таковым не является.

19 июня 2025 года вокруг чаши фонтана появилось ограждение. C инициативой выступило руководство МБУ «Пензавтодор». Целью было предотвратить поломку деталей дорогостоящего объекта.

Это вызвало бурную негативную реакцию у пензенцев. Вечером того же дня председатель гордумы Денис Соболев от имени властей извинился перед людьми. Забор убрали.