Стало известно, где в Пензе 3 октября не будет электричества

02.10.2025 | 09:30

В пятницу, 3 октября, в домах на нескольких улицах Пензы отключат свет из-за плановых ремонтных работ на сетях. Список опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Владимира Квышко, 74; ул. Дмитрия Шорникова, 55, 74, уч. 63 и 70; ул. Новоселов, уч. 463, 560, 1336; СНТ «Заря» (Заря) уч. 394, 402, 406, 412, 421, 423, 458, 465, 466, 468, 470, 471, 475, 476, 482, 487, 489, 490, 492, 496, 539, 547, 553, 556, 567, 570, 604, 617, 620, 625, 630, 631, 634.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Кулакова, 10; ул. Новый Кавказ, 4; ул. Гоголя, 1, 1Б, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 22; ул. Замойского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13-16; ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 4а, 6, 7, 9, 11- 17, 17а, 19, 19Б, 21, 21а, 23, 25, 29, 33, 35; ул. Спасо-Преображенская, 1-3, 5, 6, 8-12, 14, 16, 18.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Баумана, 95, уч. 4е; ул. Мебельная; ул. Металлистов, 12, 14, 16, 18; ул. Отдельная, 3, 7; Терновского, 21а.