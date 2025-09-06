Этап благоустройства парка Белинского снова не закончили в срок

06.09.2025 | 11:49

В парке Белинского продолжается ремонт. Специалисты должны были завершить работы 30 августа, но в срок не уложились.

На этот год намечались частичная замена покрытия аллей Ленинской и Белинского, замена покрытия аллей Дружбы, Композиторов, Мастеров, Молодежной, Лермонтова, замена наружного освещения с опорами, установка скамеек и урн, прокладка канализации, сетей связи и интернета, озеленение, оформление клумб, навигации, информационных стендов, замена ограждения хоздвора с установкой ворот и калиток.

19 августа на заседании комиссии гордумы депутат Алексей Шуварин уточнил у замглавы администрации Пензы Анастасии Асташкиной, уложится ли подрядчик в срок. Та заверила, что объект сдадут вовремя.

По состоянию на 6 сентября основная часть работ оказалась выполнена, но остались «недоделки».

В этом году работы по благоустройству начались в конце мая. Причины - дождливая погода, а также празднование 80-летия Победы (парк стал одной из центральных площадок для мероприятий).

Этап благоустройства, запланированный на 2024 год, тоже не получилось закончить в срок. Работы стартовали в апреле. Завершить их хотели к концу августа, однако не успели.

Задержку объяснили «технологическими нюансами»: на участке выявили большое количество подземных инженерных сетей.