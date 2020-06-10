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Общество

Пензенцам показали видео с новым фонтаном

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Стало известно, как будет выглядеть Фонтанная площадь в Пензе после завершения реконструкции. Визуализацию проекта опубликовали в официальных группах губернатора Ивана Белозерцева в соцсетях.

«Таким будет пензенский фонтан после реконструкции. Она близится к завершению… в Пензе будет неповторимый, уникальный объект. Открытие уже скоро», - говорится в посте, к которому прикреплено видео.

К реконструкции фонтана приступили в октябре прошлого года. Закончить ее планируют в августе 2020-го. Общая стоимость объекта - 280 миллионов рублей.

За прошедшее время рабочие демонтировали старый фонтан и соорудили новый в железобетонном исполнении. По данным на конец мая, они перешли на финальную стадию облицовки гранитом.

«Также по прилегающей территории выполнены работы по устройству подпорных стенок и ведутся работы по подготовке основания под мощение территории гранитом», - сообщил тогда начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

Коронавирус внес коррективы в ход работ, но в настоящее время они идут в соответствии с графиком.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/id572326065
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Гость||

Ух ты какое плитко и бордюро хранилище!

Гость||

Красиво, спору нет! Только вопрос: зачем нищей Пензе и таким же жителям с облезлыми школами и больницами такая роскошь?

Имя: Гость
Комментарий:

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