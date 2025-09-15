Парковка на Привокзальной площади и въезд на нее остались перекрытыми

15.09.2025 | 16:27

Въезд на Привокзальную площадь и парковка на ней останутся перекрыты до 20 сентября, сообщили в администрации Пензы в понедельник, 15-го числа.

Здесь будут укладывать основной слой асфальта. Ограничения снимут по завершении процесса, разметку планируют наносить ночью.

«Въезд и выезд для общественного и личного транспорта организован на существующем выезде с площади», - пояснили в мэрии.

Ранее чиновники сообщали, что въезд на площадь и ее территория по той же причине будут перекрыты до 15 сентября.

Ремонтные работы на Привокзальной площади должны завершить раньше планируемого срока - к 1 ноября, заявил несколько дней назад замглавы городской администрации Ильдар Усманов.

Площадь будет разделена на зоны. Для общественного транспорта обустроят отдельный въезд, на нем поставят автоматический шлагбаум со считывающим механизмом. Также появятся зоны, где водители и кондукторы смогут сделать перерыв, и отдельная - для посадки пассажиров. Остальное место займет платная парковка со шлагбаумами для обычных автомобилистов и такси, контролировать въезд и выезд будут по камерам. Водители смогут ненадолго ставить машины бесплатно.