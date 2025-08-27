В управлении культуры рассказали, будет ли концерт звезды в День знаний

27.08.2025 | 12:48

В Управлении культуры Пензы поделились планами, касающимися праздничных мероприятий в День знаний.

Горожане хотели бы посетить концерт какой-либо звезды на Юбилейной площади, однако в этом году такового не предвидится. Взамен жителей областного центра пригласят отметить праздник на площади Ленина.

«1 сентября в 12:00 состоится тематический концерт творческих коллективов учреждений культуры и дополнительного образования «Ученье - свет» (0+)», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в управлении.

Кроме того, выступления местных артистов запланированы в сквере «Семейный» в микрорайоне ГПЗ-24. Зеленую зону собираются открыть после ремонта в День знаний.

В 2024 году 1 сентября людей порадовали выступлением «Хора Турецкого» на Юбилейной площади. Музыканты исполнили известные всем хиты «У русских все через край», «Звезда по имени Солнце», «Эй, ухнем», «Я люблю жизнь», а также песни, посвященные Пензе.