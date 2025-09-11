Назван новый срок сдачи Привокзальной площади

11.09.2025 | 14:46

Ремонтные работы на Привокзальной площади должны завершить раньше планируемого срока. Об этом сообщил замглавы городской администрации Ильдар Усманов во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 11 сентября.

«Я думаю, к 1 ноября у нас там все будет. Может быть, чуть раньше даже», - отметил он.

Ранее сообщалось, что объект сдадут к концу последнего месяца осени. Однако рабочие уже завершили фрезерование изношенного дорожного покрытия, сделали островки безопасности и пешеходные зоны и теперь приступили к укладке асфальта. В последующем они установят оборудование для контроля въезда на территорию и терминалы для оплаты парковки.

Привокзальная площадь станции Пенза-I будет разделена на зоны. Для общественного транспорта обустроят отдельный въезд, на нем поставят автоматический шлагбаум со считывающим механизмом.

Также появятся зоны, где водители и кондукторы смогут сделать перерыв, и отдельная - для посадки пассажиров.

Остальное место займет платная парковка со шлагбаумами для обычных автомобилистов и машин такси, контролировать въезд и выезд будут по камерам.