Общество

Назван новый срок сдачи Привокзальной площади

Ремонтные работы на Привокзальной площади должны завершить раньше планируемого срока. Об этом сообщил замглавы городской администрации Ильдар Усманов во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 11 сентября.

«Я думаю, к 1 ноября у нас там все будет. Может быть, чуть раньше даже», - отметил он.

Ранее сообщалось, что объект сдадут к концу последнего месяца осени. Однако рабочие уже завершили фрезерование изношенного дорожного покрытия, сделали островки безопасности и пешеходные зоны и теперь приступили к укладке асфальта. В последующем они установят оборудование для контроля въезда на территорию и терминалы для оплаты парковки.

Привокзальная площадь станции Пенза-I будет разделена на зоны. Для общественного транспорта обустроят отдельный въезд, на нем поставят автоматический шлагбаум со считывающим механизмом.

Также появятся зоны, где водители и кондукторы смогут сделать перерыв, и отдельная - для посадки пассажиров.

Остальное место займет платная парковка со шлагбаумами для обычных автомобилистов и машин такси, контролировать въезд и выезд будут по камерам.

