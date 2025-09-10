В Пензе на 5 дней перекрывают въезд на Привокзальную площадь

10.09.2025 | 11:49

На Привокзальной площади в Пензе снова временно меняют организацию дорожного движения из-за ремонтных работ.

Со среды, 10 сентября, до 15-го числа будут перекрыты въезд на площадь и ее территория.

На этот период запланированы укладка основного слоя асфальтового покрытия и обустройство островков безопасности для пешеходов.

«Въезд и выезд для общественного и личного транспорта будет организован на существующем выезде с площади», - сообщили в администрации Пензы.

Парковка на Привокзальной площади запрещена не первую неделю, до последнего времени был перекрыт выезд с нее.