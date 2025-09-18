18.09.2025 | 07:56

В среду, 17 сентября, в Пензе проверили ход благоустройства Привокзальной площади. На данный момент специалисты обновили дорожное полотно со стороны улицы Плеханова и в центральной части, а также обустроили островки безопасности для пешеходов.

Сейчас подрядчик укладывает асфальт на въезде со стороны Плеханова. В конце недели его хотят открыть для движения, наносить же разметку решено после этого - преимущественно в ночное время, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для пешеходов предстоит заасфальтировать на ширину тротуара участки у торговых точек.

Известно, что Привокзальную площадь разделят на 2 зоны. Первая - только для общественного транспорта и автомобилей организаций. Назначения остановочных пунктов будет разным: на одних возможна только высадка пассажиров, на других - посадка.

Вторая зона - это стоянка легкового транспорта. Здесь сделают 228 машиномест. Для легковых такси предназначено 16, для маломобильных граждан - 24. Планируется, что бесплатное время нахождения на парковке установят в пределах 1 часа.

Что касается пешеходов, то они станут передвигаться по тротуарам, островкам безопасности, а проезжую часть пересекать по зебрам.

«Привокзальная площадь будет оборудована системой видеонаблюдения. Это позволит осуществлять круглосуточный контроль территории, оперативно реагировать на нештатные ситуации и повысить уровень безопасности водителей и пассажиров», - рассказали в мэрии.

Обсуждается возможность единого оформления торговых павильонов на площади. Проект могут реализовать уже в следующем году.