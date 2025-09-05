Выезд с Привокзальной площади будет перекрыт еще почти неделю

05.09.2025 | 15:16

В Пензе выезд с Привокзальной площади останется перекрытым до 11 сентября. О продлении действия ограничений сообщили в администрации города.

Парковка на площади тоже останется запрещена до этой даты.

«На указанный период въезд и выезд для общественного и личного транспорта осуществляется на существующем въезде на Привокзальную площадь. На этом участке организовано двустороннее движение», - пояснили в мэрии.

Ограничения ввели из-за того, что дорожникам требуется демонтировать старое покрытие и уложить новое.

Ранее предполагалось, что работы завершатся 6 сентября.