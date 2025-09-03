В Пензе на 2 дня перекроют выезд с Привокзальной площади

03.09.2025 | 12:16

С 4 по 6 сентября в Пензе полностью перекроют выезд с Привокзальной площади Станции Пенза-I и саму площадь, сообщили в городской администрации.

На всей территории на этот же срок будет запрещена парковка.

Дорожники планируют демонтировать старое покрытие проезжей части.

«Въезд и выезд для общественного и личного транспорта будет осуществляться на существующем въезде на Привокзальную площадь. На этом участке организуют двустороннее движение», - пояснили в мэрии.

Ранее стало известно, что на Привокзальной площади появился бесплатный доступ к Wi-Fi.