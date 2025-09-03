На ул. Московской пройдет забег эстафеты факела «Огонь жизни»

03.09.2025 | 09:07

Пенза вошла в число городов страны (всего таких 100), где в четверг, 4 сентября, пройдет Всероссийская эстафета факела «Огонь жизни».

Цель акции - привлечь внимание граждан к проблемам донорства костного мозга, ключевому моменту лечения больных лейкемией. Факел, созданный специально для этой эстафеты, является символом надежды и силы донорского движения.

Мероприятие начнется в 10:00 у областного драмтеатра. Там развернут концертную площадку, на которой выступят творческие коллективы Пензы. Будет работать и передвижной комплекс забора крови, где каждый желающий пензенец сможет стать донором или пополнить регистр доноров костного мозга. Для этого необходимо будет предъявить паспорт.

Кроме того, площадь у драмтеатра станет отправной точкой маршрута забега. Далее участники двинутся по улице Московской к Соборной площади, а затем вернутся к месту старта.

«Факелоносцами выступят представители власти, почетные доноры, врачи, представители бизнеса и общественные лидеры», - сообщили в администрации города.

Также 4 сентября в молодежном центре «Юность» пензенцы смогут послушать лекции о безопасном донорстве костного мозга. Начало чтений в 14:00.