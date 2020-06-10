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Общество

Более 2 700 пензенцев излечились от коронавирусной инфекции

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В Пензенской области от новой коронавирусной инфекции излечились еще несколько десятков человек. Об этом сообщила в среду, 10 июня, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 77 человек. Общее число выздоровевших 2 728», - уточнила Черемушкина.

За минувшие сутки в Пензенской области подтвердилось 126 диагнозов «COVID-19», за предыдущие - 138.

Губернатор Иван Белозерцев объяснил это тем, что информация о новых заболеваниях несколько устарела.

«Сегодняшние данные - это отложенные результаты, например десятидневной давности… Но ситуация стабилизировалась. Я надеюсь, что через неделю мы выйдем на второй этап ослабления ограничений», - подчеркнул глава региона.

Всего к 10 мая в области зарегистрировали 3 317 случаев коронавируса. За все время пандемии скончались 28 пациентов c COVID-19 - это 17 мужчин и 11 женщин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ДАТЫЧО!!!!!!!!!!!!!!!! к первому июля всех "излечите" такими темпами )))

Имя: Гость
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