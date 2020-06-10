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Общество

В Пензе зафиксировали небывалое число случаев коронавируса

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В среду, 10 июня, в Пензе зафиксировали небывалое число случаев коронавируса, подтвержденных за сутки: из 126 новых зараженных 84 являются жителями областного центра. Такая цифра еще ни разу не фигурировала в отчетах регионального оперштаба.

Кроме того, 12 пациентов проживают в Пензенском районе, 9 - в Бессоновском, по 2 - в в Нижнеломовском, Белинском, Мокшанском, Шемышейском, Городищенском, Каменском, по 1 - в Земетчинском, Камешкирском, Неверкинском, Сосновоборском, Лунинском, Малосердобинском, Никольском районах и Кузнецке.

Один из подхвативших COVID-19 - приезжий из Саратовской области. Общее число инфицированных граждан из других регионов теперь равняется 18.

За все время пандемии в Пензенской области коронавирусом заразились 3 317 человек, 2 651 из них выздоровел, 28 скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

все на парад и на голосование

Гость||

Ничего, скоро на второй этап выйдем. У нас как в Спарте!

Гость||

"Подхвативших"- это колхозное СМИ.

Гость||

Дурачок пишит опять....

Гость||

Грубо как-то "подхвативших", прям как старая бабка на лавочке. Пишите уж "заболевших".

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в Пензе зафиксировали небывалое число случаев коронавируса, подтвержденных за сутки: из 126 новых зараженных
Как же "небывалое" ? вчера больше же было -138

Гость||

138 по области... в пензе меньше было.

Гость||

Гость писал(a):

Грубо как-то "подхвативших"
Уже просили их вместо грубого «подхватили» писать «огребли». Упорные, чо.

Гость||

Гость писал(a):

огребли
залетели )

Гость||

13:39

Дурачок пишЕт! 5й класс.., неуч!

Гость||

Чтож, китайский вирус не боится летних температур,это печально,а ведь после лета будет осень...

Гость||

Губернатор же объяснил, что стабилизация

Гость||

Гость писал(a):

Уже просили их вместо грубого «подхватили» писать «огребли». Упорные, чо.
Лучше "подцепили". Шляются где ни попадя, вот и подцепили эту заразу.

Гость||

Гость писал(a):

Губернатор же объяснил, что стабилизация
А что он ещё может? Если не обеспечит 1 июля нужный результат, то и его заменят осенью.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок пишит опять....
Умник, когда спряжение глаголов освоишь? Или ты никак второй класс не закончишь?

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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