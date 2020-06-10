10.06.2020 | 13:20

В среду, 10 июня, в Пензе зафиксировали небывалое число случаев коронавируса, подтвержденных за сутки: из 126 новых зараженных 84 являются жителями областного центра. Такая цифра еще ни разу не фигурировала в отчетах регионального оперштаба.

Кроме того, 12 пациентов проживают в Пензенском районе, 9 - в Бессоновском, по 2 - в в Нижнеломовском, Белинском, Мокшанском, Шемышейском, Городищенском, Каменском, по 1 - в Земетчинском, Камешкирском, Неверкинском, Сосновоборском, Лунинском, Малосердобинском, Никольском районах и Кузнецке.

Один из подхвативших COVID-19 - приезжий из Саратовской области. Общее число инфицированных граждан из других регионов теперь равняется 18.

За все время пандемии в Пензенской области коронавирусом заразились 3 317 человек, 2 651 из них выздоровел, 28 скончались.