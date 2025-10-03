На охрану пензенского цирка планируют потратить 6,8 млн рублей

03.10.2025 | 18:19

На охрану здания недостроенного пензенского цирка на Плеханова, 13, готовы потратить 6 млн 842 тыс. 523 рубля 60 копеек.

Соответствующий конкурс в электронной форме стартовал в пятницу, 3 октября, на портале госзакупок. Заказчиком выступает Росгосцирк.

Планируется организовать 2 стационарных круглосуточных поста охраны, на первом будут работать 2 человека, на втором - 1. Сроки оказания услуг - с 31 октября 2025 года по 31 октября 2026-го.

Итоги конкурса подведут после 15 октября.

Учреждение культуры строится в Пензе с 2013 года. Изначально планировалось возвести его к 2014-му, но процесс затянулся надолго. Новые сроки сдачи объекта устанавливались и затем продлевались.

В 2024-м выяснилось, что работы на стройплощадке вообще не ведутся. Причиной остановки процесса стало расторжение контракта между Росгосцирком и генподрядчиком из-за систематического выполнения работ ненадлежащего качества.

На тот момент техническая готовность объекта, по информации Росгосцирка, составляла 51,57%.

Сроки возобновления работ и, следовательно, сдачи учреждения в эксплуатацию должны были определить после завершения судебного процесса, связанного с оспариванием решения ФКП «Росгосцирк» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

По последним данным, озвученным генеральным директором Росгосцирка Сергеем Беляковым, работы надеются закончить в течение 2-3 ближайших лет.

За долгие годы стройки цирк не раз подвергался нападениям вандалов. Они разбивали стекла здания, портили установленные рядом скамейки.