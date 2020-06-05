Профессиональным пензенским спортсменам разрешили тренировки

В Пензенской области членам профессиональных спортивных команд разрешили проводить тренировки. Соответствующее изменение в постановление от 16 марта губернатор Иван Белозерцев внес в четверг, 4 июня.
При этом воспитанников спортивных школ, входящих в состав клубов и организаций, где готовят сборные, смягчение не касается.
Кроме того, разрешены организация и проведение профессиональными лигами соревнований по командным игровым видам спорта, говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
1 июня Пензенская область вышла на первый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. С этого дня можно заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, но не более чем по двое и на расстоянии не менее пяти метров друг от друга.
Режим повышенной готовности в регионе продлен до 14 июня включительно.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Тренироваться можно, но тренироваться нельзя.