Сетевое издание|18+|Среда|24 сен 2025|22:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |

Спорт

Назван новый срок завершения капремонта бассейна в Ахунах

Печать
Telegram

Бассейн спортшколы олимпийского резерва «Горизонт» в Ахунах планируют сдать в декабре. Об этом в среду, 24 сентября, рассказали в городском управлении капитального строительства. Ранее сообщалось, что ремонт сооружения может завершиться в ноябре.

К работам приступили в июне. Специалисты разобрали старое покрытие, выполнили монтаж труб для подачи воды и донного слива, провели гидравлические испытания.

«Кроме того, выполнены работы по наращиванию высоты стенки чаши бассейна», - сообщили в УКС.

Назван новый срок завершения капремонта бассейна в Ахунах

Теперь идет установка насосов и запорной арматуры. В то же время подрядчик проводит отделку переливного лотка.

Далее рабочим предстоит сделать трубопровод для аварийного выхода воды из чаши и для отведения стоков с проходных дорожек бассейна.

После этого начнется монтаж напольного покрытия в зале (с гидроизоляцией и системой «теплый пол»).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото УКС г. Пензы
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети