Назван новый срок завершения капремонта бассейна в Ахунах

24.09.2025 | 21:28

Бассейн спортшколы олимпийского резерва «Горизонт» в Ахунах планируют сдать в декабре. Об этом в среду, 24 сентября, рассказали в городском управлении капитального строительства. Ранее сообщалось, что ремонт сооружения может завершиться в ноябре.

К работам приступили в июне. Специалисты разобрали старое покрытие, выполнили монтаж труб для подачи воды и донного слива, провели гидравлические испытания.

«Кроме того, выполнены работы по наращиванию высоты стенки чаши бассейна», - сообщили в УКС.

Теперь идет установка насосов и запорной арматуры. В то же время подрядчик проводит отделку переливного лотка.

Далее рабочим предстоит сделать трубопровод для аварийного выхода воды из чаши и для отведения стоков с проходных дорожек бассейна.

После этого начнется монтаж напольного покрытия в зале (с гидроизоляцией и системой «теплый пол»).