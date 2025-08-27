На опасном производственном объекте в Пензе прошли учения

В Пензе сотрудники пожарно-спасательного центра провели учения на опасном производственном объекте.
Во время тренировки специалисты отрабатывали действия при утечке нефтепродуктов и их возгорании. Они оттачивали навыки локализации разлива, использования спецоборудования и средств защиты.
Также спасатели выстраивали работу с персоналом объекта.
«Учения стали важным шагом в обеспечении безопасности на одном из ключевых производственных объектов Пензы», - сообщили в областном министерстве ЖКХ и ГЗН.
Слаженные действия и профессионализм помогли участникам справиться с поставленными задачами.
