На опасном производственном объекте в Пензе прошли учения

27.08.2025 | 17:05

В Пензе сотрудники пожарно-спасательного центра провели учения на опасном производственном объекте.

Во время тренировки специалисты отрабатывали действия при утечке нефтепродуктов и их возгорании. Они оттачивали навыки локализации разлива, использования спецоборудования и средств защиты.

Также спасатели выстраивали работу с персоналом объекта.

«Учения стали важным шагом в обеспечении безопасности на одном из ключевых производственных объектов Пензы», - сообщили в областном министерстве ЖКХ и ГЗН.

Слаженные действия и профессионализм помогли участникам справиться с поставленными задачами.