В Пензе предпринимателя будут судить за отравление юных боксеров

09.06.2025 | 19:16

В Пензе завершено расследование уголовного дела против 37-летнего предпринимателя. Его обвиняют в нарушении санитарных норм, из-за чего в марте 2024 года в областном центре массово отравились юные спортсмены.

ЧП случилось в гостиничном комплексе «Вавеллит» (Ахуны) во время первенства Приволжского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет.

С 4 по 10 марта бизнесмен отвечал за организацию питания приезжих участников и их тренеров, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

«Обвиняемый не обеспечил должным образом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и допустил к работам в производственные помещения столовой и к приготовлению пищи инфицированного сотрудника», - пояснила и. о. старшего помощника руководителя управления СУ СК по Пензенской области Екатерина Тактаева.

В результате спортсмены попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию. Всего заразились 22 человека.

Уголовное дело направлено в суд.