Для пензенцев у «Ростка» проведут бесплатную тренировку

Во вторник, 8 июля, пензенцы смогут присоединиться к бесплатной тренировке (0+) у «Ростка». Ее проведет главный тренер России по дыхательным гимнастикам Марина Корпан.
Желающих будут ждать на площадке у мемориала. Начало в 11:00, продолжительность мероприятия - 1 час, рассказали в региональном министерстве труда, соцзащиты и демографии.
Ранее в Пензе стартовал сезон танцев под открытым небом.
На набережной Суры бесплатные мастер-классы проводят по пятницам. В парке Белинского танцы устраивают по субботам. В Комсомольском парке - по воскресеньям.
В мэрии пояснили, что проведение таких флешмобов запланировано по сентябрь.
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