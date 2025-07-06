Для пензенцев у «Ростка» проведут бесплатную тренировку

06.07.2025 | 12:28

Во вторник, 8 июля, пензенцы смогут присоединиться к бесплатной тренировке (0+) у «Ростка». Ее проведет главный тренер России по дыхательным гимнастикам Марина Корпан.

Желающих будут ждать на площадке у мемориала. Начало в 11:00, продолжительность мероприятия - 1 час, рассказали в региональном министерстве труда, соцзащиты и демографии.

Ранее в Пензе стартовал сезон танцев под открытым небом.

На набережной Суры бесплатные мастер-классы проводят по пятницам. В парке Белинского танцы устраивают по субботам. В Комсомольском парке - по воскресеньям.

В мэрии пояснили, что проведение таких флешмобов запланировано по сентябрь.