Пензенская область вышла на первый этап снятия ограничений

01.06.2020 | 16:04

Пензенская область готова к первому этапу снятия ограничений. Постановление о смягчении режима повышенной готовности губернатор Иван Белозерцев подписал в понедельник, 1 июня.

С этого дня открываются дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала не более 400 кв. м (при наличии отдельного входа с улицы). При этом число посетителей должно регулироваться из расчета 1 человек на 4 кв. м.

Также можно начать заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, но не более чем по двое и на расстоянии не менее пяти метров друг от друга.

«Первый этап смягчения ограничений предполагает прогулки на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

При этом сохраняется режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания. Речь идет о гражданах старше 65 лет и жителях области с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, диабетом», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Она подчеркнула, что масочный режим должен неукоснительно соблюдаться при любом выходе из дома.

По данным на 1 июня, в регионе выявлено 2 417 случаев заражения коронавирусом, 1 855 человек выздоровели, 19 умерли.