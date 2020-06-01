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Общество

Пензенская область вышла на первый этап снятия ограничений

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Пензенская область готова к первому этапу снятия ограничений. Постановление о смягчении режима повышенной готовности губернатор Иван Белозерцев подписал в понедельник, 1 июня.

С этого дня открываются дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала не более 400 кв. м (при наличии отдельного входа с улицы). При этом число посетителей должно регулироваться из расчета 1 человек на 4 кв. м.

Также можно начать заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, но не более чем по двое и на расстоянии не менее пяти метров друг от друга.

«Первый этап смягчения ограничений предполагает прогулки на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

При этом сохраняется режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания. Речь идет о гражданах старше 65 лет и жителях области с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, диабетом», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Она подчеркнула, что масочный режим должен неукоснительно соблюдаться при любом выходе из дома.

По данным на 1 июня, в регионе выявлено 2 417 случаев заражения коронавирусом, 1 855 человек выздоровели, 19 умерли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

щас загудят масочники и закошмаренные)

Гость||

То есть до обеда область, по словам губернатора на планерке, еще не была готова, а после обеда уже подготовилась? Смешно.

Гость||

"хроническими заболваниями" ага...

Гость||

Бред, зачем нужны на улице маски???? Они бессмысленны на открытом воздухе

Гость||

Гость писал(a):

Бред, зачем нужны на улице маски???? Они бессмысленны на открытом воздухе
А сбыт? Их производят тоннами.

Гость||

Ура!

Гость||

Ну, вот, что значит посоветоваться со старшими товарищами...

Гость||

Воооо дебилы!

Гость||

Гость писал(a):

Бред, зачем нужны на улице маски???? Они бессмысленны на открытом воздухе
так их никто и не носит на свежем воздухе

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С этого дня открываются дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала не более 400 кв. м (при наличии отдельного входа с улицы). При этом число посетителей должно регулироваться из расчета 1 человек на 4 кв. м.
Тогда непонятно почему открыт коллаж. там разве у всех отдельный вход?

Гость||

И без этого послабления все гуляют и работают

Гость||

Коллаж-это не киоск 2 на 2м

Гость||

Гость писал(a):

а после обеда уже подготовилась? Смешно.
Вы дурачек?

После обеда пришло согласование от Роскомнадзора, вот и причина.

Гость||

Ну вот и все, всем спасибо, разойдись.

Гость||

Роскомнадзор. У нас новая контора появилась? И за кем она надзирает?

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Имя: Гость
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