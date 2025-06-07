Условия тренировки росгвардейцев имитировали боевую обстановку

07.06.2025 | 10:06

В пятницу, 6 июня, бойцы отряда мобильного особого назначения «Страж» регионального управления Росгвардии завершили учения, которые длились несколько дней в разных локациях.

Программа подготовки на полигоне под Пензой включала в себя отработку тактических, огневых, топографических и инженерных навыков, а также оказание первой медицинской помощи.

В последний день спецназовцы тренировались в стрельбе из различных видов оружия, чередуя позиции - из укрытий, на открытой местности. Особое внимание уделялось огневой подготовке в разное время суток - как днем, так и в условиях плохой видимости.

Учения проводились в группах и индивидуально. Отдельный блок заняла отработка тактики в лесной зоне.

«Все задания выполнялись в обстановке, максимально имитирующей реальные боевые действия», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.