Пензенцы начали получать сообщения о беспилотной опасности  

03.07.2025 | 10:51

После 10:00 четверга, 3 июля, жители Пензенской области начали получать сообщения о введении режима беспилотной опасности. В регионе проходят совместные учения служб экстренного реагирования, анонсировавшиеся накануне.

Первыми оповестили пользователей приложения МЧС России, затем СМС стали поступать абонентам сотовой связи.

Сообщения следующего содержания: «По учению. Внимание! В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность».

Через некоторое время придет еще одно СМС - уже об отмене режима.

«Просьба помнить о том, что тревога учебная, сохранять спокойствие и не впадать в панику», - предупредили ранее в региональном правительстве.