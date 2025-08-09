В Пензе выпустили книгу по истории местного спорта

09.08.2025 | 12:00

Жители Пензенской области теперь могут узнать больше о развитии местного спорта. Вышла в свет книга по его истории.

Издание рассказывает о жизни десятков атлетов и их тренеров, внесших вклад в развитие пензенского спорта, присутствуют и психологические портреты.

Автор собирал материалы для книги 5 лет, беседовал с родственниками спортсменов, их друзьями и очевидцами событий.

«Среди героев книги - и прославленные имена пензенского спорта, и те, чьи подвиги не столь известны, но не менее значимы», - сообщили в региональном правительстве.

Тираж - 150 экземпляров. Часть передадут ветеранам спорта, остальное - в городские библиотеки.