Губернатор выложил в соцсети очередное фото из окна кабинета

04.06.2020 | 10:14

Утром в четверг, 4 июня, губернатор Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в социальных сетях очередной фотографией, сделанной из окна кабинета в здании регионального правительства.

«Пусть этот день будет добрым, земляки», - так он подписал снимок, на котором запечатлена площадь Ленина. Пост он сопроводил хештегами #видизокна и #пензалучшая.

«Добрым будет, когда выйдем на работу... Будем зарабатывать и жить хорошо! А сейчас что-то невообразимое происходит...» - ответила ему одна из пользовательниц.

Губернатор нередко смотрит в окно и выкладывает в Сеть свои кадры. Так, 29 марта он разместил видео, на котором наблюдает за пензенцами в период самоизоляции. «Время одиннадцать часов. На площади Ленина и улице Московской, несмотря на хорошую солнечную погоду, людей практически нет», - порадовался он.

28 октября прошлого года Иван Белозерцев сфотографировал залитую солнцем площадь Ленина. «Встал к окну в кабинете, чтобы немного отвлечься, а там - красота... И чтобы ее запечатлеть, достаточно обычной телефонной камеры», - написал он.

5 августа 2019 года Иван Белозерцев опубликовал в Instagram снимок площади Ленина во время дождя. «У природы нет плохой погоды, всякая погода благодать...» А я переживаю - не затянутся ли дожди, как уборочная проходить будет, соберут ли все вовремя и с минимальными потерями», - высказал опасения он.