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Общество

Губернатор выложил в соцсети очередное фото из окна кабинета

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Утром в четверг, 4 июня, губернатор Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в социальных сетях очередной фотографией, сделанной из окна кабинета в здании регионального правительства.

«Пусть этот день будет добрым, земляки», - так он подписал снимок, на котором запечатлена площадь Ленина. Пост он сопроводил хештегами #видизокна и #пензалучшая.

«Добрым будет, когда выйдем на работу... Будем зарабатывать и жить хорошо! А сейчас что-то невообразимое происходит...» - ответила ему одна из пользовательниц.

Губернатор нередко смотрит в окно и выкладывает в Сеть свои кадры. Так, 29 марта он разместил видео, на котором наблюдает за пензенцами в период самоизоляции. «Время одиннадцать часов. На площади Ленина и улице Московской, несмотря на хорошую солнечную погоду, людей практически нет», - порадовался он.

28 октября прошлого года Иван Белозерцев сфотографировал залитую солнцем площадь Ленина. «Встал к окну в кабинете, чтобы немного отвлечься, а там - красота... И чтобы ее запечатлеть, достаточно обычной телефонной камеры», - написал он.

5 августа 2019 года Иван Белозерцев опубликовал в Instagram снимок площади Ленина во время дождя. «У природы нет плохой погоды, всякая погода благодать...» А я переживаю - не затянутся ли дожди, как уборочная проходить будет, соберут ли все вовремя и с минимальными потерями», - высказал опасения он.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость||

мечтает

Гость||

Шо, опять?

Гость||

Работать не хочет - только в окно и поглядывает. Надоел!!!

Гость||

Бальзаминов!

Гость||

Под кого ОН косит?

Гость||

Путин убери пожалуйста Христа ради хватит Уже народ смешить

Гость||

Дурочка все в доброго царя верит

Гость||

Нормально, жителе уже не видно, значит и помощь никому оказывать не требуется, а достойных на вертолёте в москву возть будут

Гость||

Минздрав фотки Сурского края постит вместо того, что почтить память медицинских работников. Зашибись страна.

Гость||

заделался фотографом

Гость||

Очередной плевок в горожан

Гость||

Долой его!

Гость||

Ненавижу.

Гость||

Люди дохнут второе место по онкологии а ему плевать!

Имя: Гость
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