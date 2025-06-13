Общество

Пензенцы оценили салюты в честь Дня России и Дня города

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Пензенцы поделились впечатлениями от салютов, запущенных 12 июня в честь Дня России и Дня города. Свои комментарии они опубликовали в Сети.

В целом горожане оценили огненные шоу положительно.

«Красиво!», «Ну кайф же», «Да, хороший салют был», «Салют на Гидрострое был шикарен, как и на 9 Мая», «Ну на 9 Мая был в разы лучше», - написали пользователи в разных местных телеграм-каналах.

Салюты в 4 точках города проводились одновременно. Они начались в 22:00 и продолжались 10 минут под музыкальное сопровождение.

Главное шоу состоялось на набережной Суры, оно обошлось городской казне в 1 000 000 рублей. Также залпы запускались со смотровой площадки на улице Мира (841 720 рублей) и с территории школы № 20 на улице Экспериментальной в Гидрострое (292 540 рублей). У стелы «Пенза - город трудовой доблести» в Дальнем Арбекове прошел фейерверочный показ (185 685 рублей).

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