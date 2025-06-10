Губернатор: На модернизацию систем водоснабжения направят 1,5 млрд

10.06.2025 | 16:45

Губернатор Олег Мельниченко поставил на жесткий контроль обеспечение жителей региона качественной водой. Вопрос по его инициативе рассмотрели на заседании правительства Пензенской области во вторник, 10 июня.

«В Мокшане поручил ввести режим ЧС. Из строя вышла артезианская скважина. Вода у людей есть, но решено создать новый водозаборный узел за счет резервного фонда региона», - сообщил он.

В этом году на модернизацию систем водоснабжения запланировано 1,5 миллиарда рублей. Выполнят строительство и капитальный ремонт водозаборных узлов, артезианских скважин, каптажей, башен и сетей. 90 объектов обновят за счет списания 2/3 государственного долга региона, рассказал губернатор на своих страницах в соцсетях.

На заседании правительства он отметил, что основной проблемой жилищно-коммунального хозяйства в регионе является высокая изношенность инфраструктуры. «По артезианским скважинам, водонапорным башням, водопроводу мы за этот год можем снять большое количество проблем у людей. Для этого нам надо поработать», - пояснил Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул: обеспечение жителей региона качественной водой - это важнейшая задача.

«Я почему это выношу на рассмотрение правительства и считаю необходимым ставить на жесточайший контроль? Потому что это вопросы и проблемы людей, которые живут на конкретных территориях, в конкретных населенных пунктах. Они из года в год мучаются и не могут эти проблемы решить и их снять. А мы их в этом году решим и снимем. Поэтому я обращаю внимание: надо очень четко поработать», - поставил задачу Олег Мельниченко.