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Общество | Губернатор понаблюдал за пензенцами из окна здания правительства

29.03.2020|16:00
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В воскресенье, 29 марта, глава региона Иван Белозерцев разместил на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram ролик с видом из окна здания правительства в Пензе.

За кадром губернатор отчитался о проведенном заседании оперативного штаба: были рассмотрены проблемные вопросы и определены дальнейшие действия.

«Время одиннадцать часов. На площади Ленина и улице Московской, несмотря на хорошую солнечную погоду, людей практически нет», - поделился глава региона наблюдениями.

Он поблагодарил жителей областного центра за понимание и выразил уверенность в победе над опасным вирусом.

Ранее Ивана Белозерцева обеспокоило игнорирование пензенцами рекомендации оставаться дома. «Обратил внимание, что многие граждане, несмотря на просьбы и объяснения, решили посвятить выходные походам по общественным местам», - отметил он.

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Источник — видео www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|29.03.2020 16:11|

Утром мажу бутерброд...

Гость|29.03.2020 16:16|

...там,там народ.

Гость|29.03.2020 16:17|

Ой, пойду я в окно погляжу...

Гость|29.03.2020 16:17|

Подглядывал из-за занавески?

Гость|29.03.2020 16:18|

Ну что вы за сволочи))))

Гость|29.03.2020 16:33|

В воскресенье, 29 марта, глава региона Иван Белозерцев разместил на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram ролик с видом из окна здания правительства в Пензе.

За кадром губернатор отчитался о проведенном заседании оперативного штаба: были рассмотрены проблемные вопросы и определены дальнейшие действия.

Иван Александрович! Почему местные областные данные, озвученные вашим пресс-секретарём, не совпадают с данными российского штаба по отслеживанию коронавируса в России? Почему разнобой? И кому в таком случае верить?

Гость|29.03.2020 16:38|

Олимпийская аллея ..

Гость|29.03.2020 16:44|

Тишина... Как на кладбище.

Гость|29.03.2020 16:45|

Гость писал(a):

В воскресенье, 29 марта, глава региона Иван Белозерцев разместил на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram ролик с видом из окна здания правительства в Пензе.

За кадром губернатор отчитался о проведенном заседании оперативного штаба: были рассмотрены проблемные вопросы и определены дальнейшие действия.

Иван Александрович! Почему местные областные данные, озвученные вашим пресс-секретарём, не совпадают с данными российского штаба по отслеживанию коронавируса в России? Почему разнобой? И кому в таком случае верить?

Почему на площади Ленина "Макдоналдс" работает???

Гость|29.03.2020 16:45|

А когда он начнёт в замочную скважину подглядывать?

Гость|29.03.2020 16:51|

На гармошке поиграю,

Посмотрю в окошко,

И пойду варенье есть,

Прям столовой ложкой!

Гость|29.03.2020 16:55|

Во дворе детская площадка на ней полно детей, а бабушки с мамашами судачат на скамейке о короновирусе. К ним какие-то санкции применяться будут?

Гость|29.03.2020 16:56|

Перед съемкой может всех разогнали? Если все твердят что народу много на Московской

Гость|29.03.2020 17:11|

Тоже вспомнилось - сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в глотку и компот не льётся в рот. А если без Федота Стрельца, то вопрос один, - зачем из окна, надо было маску за 30 руб, да к народу в массы...

Гость|29.03.2020 17:11|

Хоть бы подумал, а как люди будут сидеть дома, не вылазия,отопление шпарит, как в мороз трескучий, может от жары передохнут. Ну можно отключить уже, или кто то мёрзнет до сих пор?

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Имя: Гость
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