29.03.2020 | 16:00

В воскресенье, 29 марта, глава региона Иван Белозерцев разместил на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram ролик с видом из окна здания правительства в Пензе.

За кадром губернатор отчитался о проведенном заседании оперативного штаба: были рассмотрены проблемные вопросы и определены дальнейшие действия.

«Время одиннадцать часов. На площади Ленина и улице Московской, несмотря на хорошую солнечную погоду, людей практически нет», - поделился глава региона наблюдениями.

Он поблагодарил жителей областного центра за понимание и выразил уверенность в победе над опасным вирусом.

Ранее Ивана Белозерцева обеспокоило игнорирование пензенцами рекомендации оставаться дома. «Обратил внимание, что многие граждане, несмотря на просьбы и объяснения, решили посвятить выходные походам по общественным местам», - отметил он.

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