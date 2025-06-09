Губернатор: В 2025-м запланирован ремонт четырех детских лагерей

09.06.2025 | 19:48

В 2025 году запланировано обновление 4 пензенских детских лагерей. Так, в «Ласточке» в Кузнецком районе капитально отремонтируют 4 жилых корпуса, модернизируют инженерные коммуникации, благоустроят территорию, рассказал на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

В «Юности» в Спасском районе уже заменили окна в жилом корпусе и улучшили условия в медблоке. В «Чайке» отремонтировали пищеблок, а в «Белке» - душевые.

Обновление инфраструктуры детских оздоровительных лагерей начали 3 года назад. За этот период капитально отремонтировали 5 лагерей.

«В частности, благодаря программе, инициированной Советом Федерации и лично председателем верхней палаты парламента Валентиной Ивановной Матвиенко, в санатории «Надежда», а также лагерях «Юность» и «Меридиан» возвели по 2 новых жилых корпуса. Это позволило увеличить количество отдыхающих на 1 200 человек», - сообщил Олег Мельниченко.

Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров во время своего последнего визита в Пензенскую область отметил важность комплексного подхода в обновлении лагерей. Именно его применяют при ремонте «Меридиана»: специалисты заменили инженерные системы, построили стадион и спортивные площадки. К 1 июля предполагается завершить строительство бассейна и преображение клуба.

«Этим летом в Пензенской области отдохнут более 43 000 ребятишек, а за весь год - свыше 62 000. Загородный отдых имеет огромное значение в приобщении детей к здоровому образу жизни. Поэтому важно, чтобы ребята занимались, играли и оздоравливались в современных условиях», - подчеркнул глава региона.