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Общество

Губернатор: В 2025-м запланирован ремонт четырех детских лагерей

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В 2025 году запланировано обновление 4 пензенских детских лагерей. Так, в «Ласточке» в Кузнецком районе капитально отремонтируют 4 жилых корпуса, модернизируют инженерные коммуникации, благоустроят территорию, рассказал на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

В «Юности» в Спасском районе уже заменили окна в жилом корпусе и улучшили условия в медблоке. В «Чайке» отремонтировали пищеблок, а в «Белке» - душевые.

Губернатор: В 2025-м запланирован ремонт четырех детских лагерей

Обновление инфраструктуры детских оздоровительных лагерей начали 3 года назад. За этот период капитально отремонтировали 5 лагерей.

Губернатор: В 2025-м запланирован ремонт четырех детских лагерей

«В частности, благодаря программе, инициированной Советом Федерации и лично председателем верхней палаты парламента Валентиной Ивановной Матвиенко, в санатории «Надежда», а также лагерях «Юность» и «Меридиан» возвели по 2 новых жилых корпуса. Это позволило увеличить количество отдыхающих на 1 200 человек», - сообщил Олег Мельниченко.

Губернатор: В 2025-м запланирован ремонт четырех детских лагерей

Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров во время своего последнего визита в Пензенскую область отметил важность комплексного подхода в обновлении лагерей. Именно его применяют при ремонте «Меридиана»: специалисты заменили инженерные системы, построили стадион и спортивные площадки. К 1 июля предполагается завершить строительство бассейна и преображение клуба.

Губернатор: В 2025-м запланирован ремонт четырех детских лагерей

«Этим летом в Пензенской области отдохнут более 43 000 ребятишек, а за весь год - свыше 62 000. Загородный отдых имеет огромное значение в приобщении детей к здоровому образу жизни. Поэтому важно, чтобы ребята занимались, играли и оздоравливались в современных условиях», - подчеркнул глава региона.

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Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
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