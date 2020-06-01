Прокуратура заявила о нарушениях при реконструкции Бакунинского моста

01.06.2020 | 09:34

Сотрудники транспортной прокуратуры выявили нарушения, допущенные во время реконструкции Бакунинского моста в Пензе. Проверку провели по сигналу, поступившему из регионального центра ГИМС МЧС России.

На сайте надзорного ведомства сообщается, что выявленные нарушения касаются содержания и эксплуатации понтонного моста. Их допустила организация, которая проводит реконструкцию.

«Установлено, что общество является крупным подрядчиком Пензенской области в сфере строительства и ремонта автодорог, имеет собственный парк специальной техники, для перемещения которой непосредственно к месту реконструкции путепровода в центре г. Пензы и используется понтонный мост», - уточнили представители прокуратуры.

При этом понтонный мост не поставлен на учет. Кроме того, у объекта и у его швартовых и якорных креплений нет необходимой технической документации. Не заключило предприятие и обязательный договор водопользования.

«Прокурором внесено представление руководству предприятия - владельца понтонного моста. Реальное устранение нарушений закона находится на контроле транспортной прокуратуры», - подчеркнули представители прокуратуры.

Бакунинский мост закрылся 19 сентября 2019 года. Стоимость работ оценивается в 936 миллионов рублей. По данным на 15 мая реконструкция шла по графику, отставания не было.

Открытие обновленного моста запланировано на май-июнь 2021 года. Проектом предусмотрены трехполосное движение, пешеходные связи и велосипедная дорожка.