Сетевое издание|18+|Понедельник|1 июн 2020|11:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Прокуратура заявила о нарушениях при реконструкции Бакунинского моста

Печать

Сотрудники транспортной прокуратуры выявили нарушения, допущенные во время реконструкции Бакунинского моста в Пензе. Проверку провели по сигналу, поступившему из регионального центра ГИМС МЧС России.

На сайте надзорного ведомства сообщается, что выявленные нарушения касаются содержания и эксплуатации понтонного моста. Их допустила организация, которая проводит реконструкцию.

«Установлено, что общество является крупным подрядчиком Пензенской области в сфере строительства и ремонта автодорог, имеет собственный парк специальной техники, для перемещения которой непосредственно к месту реконструкции путепровода в центре г. Пензы и используется понтонный мост», - уточнили представители прокуратуры.

При этом понтонный мост не поставлен на учет. Кроме того, у объекта и у его швартовых и якорных креплений нет необходимой технической документации. Не заключило предприятие и обязательный договор водопользования.

«Прокурором внесено представление руководству предприятия - владельца понтонного моста. Реальное устранение нарушений закона находится на контроле транспортной прокуратуры», - подчеркнули представители прокуратуры.

Бакунинский мост закрылся 19 сентября 2019 года. Стоимость работ оценивается в 936 миллионов рублей. По данным на 15 мая реконструкция шла по графику, отставания не было.

Открытие обновленного моста запланировано на май-июнь 2021 года. Проектом предусмотрены трехполосное движение, пешеходные связи и велосипедная дорожка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Вот и сроки сдачи автоматом передвинулись. Теперь отставание будет.

Гость||

То есть маста мы не увидим ещё года два?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

понтонный мост не поставлен на учет
penzainform.ru писал(a):
нет необходимой технической документации
Снести. Однозначно. В крайнем случае закрыть. За пару лет ликвидировать недостатки и вот тогда...

Гость||

да в пензе всё через жопу

Гость||

Да там ответственный за строительство моста осужденный за мошенничество кадр, вы что хотите-то? Что бы по-честному все строили без нарушений? Откуда?

Гость||

Пусть лучше проверят почему Ленинская налоговая не работает, ни на прием ни на звонки, ни почту не принимают? Их что ликвидировали? Тогда почему не сообщили?

Гость||

Да этих мытарей давно пора ликвидировать!

Гость||

пэнза везде и во всем молодэц

Гость||

Руководители строительства теже,что и в Заре???

Тады Ой !!!

Гость||

Руководят строительством в пэнзэ одни и те же вэздэ! Джигиты!

Гость||

И почему разрешили без договора пользоваться мостом? Забыли? Ну, конечно! И почему без документации?? Опять таки забыли проверить? Халатность? Коррупция? Таки не угадали! Забывчивость!

Гость||

Что за дурачек комментарии строчит тут по утряни?

Гость||

и железнодорожный мост будут еще два года строить.

Гость||

У нас один дурачЕк,фирменный.

Гость||

"Маста"

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте