«Дни ипотеки» от «Территории жизни»: квартиры по цене от 2,8 млн

16.09.2025 | 16:47

Многие мечтают о покупке собственного жилья, а рынок новостроек предлагает разные варианты ЖК, цены и условий покупки. Осень - подходящее время, чтобы приобрести заветные квадратные метры.

Ведущий застройщик в регионе - ГК «Территория жизни» проводит в своих офисах акцию «Дни ипотеки», в рамках которой можно воспользоваться следующими предложениями:

- «Квартиры дня» от 2,8 млн рублей *;

- льготные ипотечные программы со ставкой от 4,6% ** для семей с детьми;

- программа утроения и удвоения материнского капитала ***.

«Дни ипотеки» стали традицией для команды застройщика. В это время наши менеджеры готовы выдвинуть лучшие условия приобретения квартир в зависимости от сценария жизни и обстоятельств. Главное предложение этой недели - квартиры по цене от 2,8 млн рублей * с возможностью оформления ипотеки по выгодным ставкам от ведущих банков-партнеров», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Клиент может приобрести квартиру в уже сданных домах или на этапе строительства. Проектов три: «Арбековская застава», «Лугометрия», «Чаадаев».

Также на выбор представлены разные виды внутренней отделки:

- Smart предусматривает обои под покраску, натяжные потолки со светильниками, межкомнатные двери, розетки и выключатели, ламинат, сантехнику и санфаянс;

- Smart PRO - это обои под покраску, натяжные потолки со светильниками, межкомнатные двери, розетки и выключатели, ламинат, сантехника и санфаянс; в комплектацию входят стиральная машинка и кухонный модуль;

- «Все включено»: в комплекте идет готовый кухонный гарнитур со встроенной вытяжкой, варочной плитой, духовым шкафом; если квартира большой площади, в гарнитур встроена посудомоечная машина;

- «Все включено» (серия 25, данный вид отделки реализован в строящихся домах ЖК «Лугометрия» и ЖК «Чаадаев») - актуальные цветовые решения в дизайне, межкомнатные двери нового формата, крупная плитка, еврокарнизы.

Благодаря выгодным предложениям от застройщика в «Дни ипотеки» можно выбрать квартиру мечты. Офисы работают без выходных и перерывов с 9:00 до 21:00 по адресам: ул. Складская, 19, литер С; ул. Героя России Жоги, 3. Консультация менеджера - по номеру +7 (8412) 203-000, оставить заявку следует на сайте.

* Название акции - «Квартиры дня», организатор - ООО «МК». Указана стоимость 1-комнатной квартиры в строящемся доме по адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева, з/у 56. Полная стоимость 1-комнатной квартиры (32,13 кв. м) - 2 891 700 рублей. Квартиры по указанной акции подлежат передаче с выполненной предчистовой отделкой, включающей стяжку пола, разводку электричества, установку пластиковых окон и прочной входной двери.

Стоимость квартир по указанной акции рассчитывается из ориентировочной стоимости 1 кв. м: 1-комнатная - 90 000 рублей за кв. м, 2-комнатная - 87 500 рублей за кв. м, 3-комнатная - 88 500 рублей за кв. м. Иные строительные и отделочные работы, установка иного оборудования, в том числе штукатурка стен, установка межкомнатных дверей, поквартирная разводка слаботочных сетей (радио, телефон, интернет, кабельное телевидение и пр.), устройство конструкции полов в неотапливаемых помещениях (при наличии таковых), не выполняются и не входят в стоимость объекта долевого строительства. Иные работы, предусмотренные проектом многоквартирного дома, но не входящие в стоимость объекта долевого строительства, выполняются участником долевого строительства своими силами и за свой счет после подписания акта приема-передачи. Срок действия акции - до 30.09.2025. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

** Оценивайте свои финансовые возможности! Ставка от 4,6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 000 руб. Максимальный размер кредита - до 6 000 000 руб. Валюта - рубль РФ. Полная стоимость кредита - 6,302-25,134%. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет, либо с установленной категорией «ребенок-инвалид», либо двоих и более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Полные условия кредита указаны на сайте https://www.sberbank.ru/.

Расчет произведен для 1-комнатной квартиры площадью 32,13 кв. м в строящемся доме по адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева, з/у 56. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

*** Название рекламной акции - «Утраиваем материнский капитал», организатор - ООО «МК». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка, общий размер которой не должен превышать 1 824 324,18 рубля. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата на материнский (семейный) капитал и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют квартиры площадью более 89,6 кв. м. в доме по адресу: ул. Яшиной, 2 (ЖК «Лугометрия»). Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 19», проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года составляет 690 266,95 рубля на первого ребенка (рожденного или усыновленного с 2020 года) или на второго ребенка, если он родился до 2020 года. При рождении второго ребенка, если первый родился до 2020 года, семья получит дополнительную выплату в размере 221 895,14 рубля. Если первый ребенок родился в 2020 году или позже, то размер выплаты на второго ребенка будет 912 162,09 рубля. Срок действия акции до 30.10.2025.

Реклама. Заказчик - ООО «МК», ИНН 5835138537.