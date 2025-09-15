Пензенскую фирму наказали за перевод экс-главе администрации Мокшана

15.09.2025 | 17:34

В Пензенской области организацию оштрафовали за поощрение бывшего главы администрации Мокшана Анатолия Адаева.

В 2022 году заместитель генерального директора ООО «Дорогистрой58» перевел чиновнику 80 000 рублей, чтобы тот не препятствовал приемке работ по благоустройству общественной территории и их оплате (компания выполняла муниципальные контракты).

В отношении фирмы было возбуждено административное дело (за незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения организацию оштрафовали на 500 000 рублей.

«Уголовное дело в отношении взяткодателя и взяткополучателя рассматривается в суде», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Ранее в деятельности Анатолия Адаева выявили признаки коррупции. В 2020 году сумма, поступившая на банковские счета чиновника и его жены, превышала их совокупный доход за текущий отчетный год.

Деньги необъяснимо оказывались у супругов также в 2021 и 2022 годах. В общей сложности бывший муниципальный служащий не смог подтвердить законное происхождение 460 000 рублей.

В 2024 году Анатолий Адаев подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственной инициативе. Однако выяснилось, что в декларациях на себя и супругу за 2019-2022 годы он скрыл доходы и имущество.

Прокуратура через суд добилась, чтобы бывший чиновник был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».