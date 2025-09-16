Пензенцы стали чаще отдыхать за границей

16.09.2025 | 17:46

Этим летом в путешествия за границу отправилось на 9% больше россиян, чем в прошлом году. Существенно вырос интерес к странам Африки и Азии (на 38% и 37% соответственно), однако самым популярным государством остается Турция, причем как для отдыха, так и для пересадок на стыковочные рейсы. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучившие обезличенные данные абонентов.

Пензенцы показали еще более впечатляющую динамику: за 3 летних месяца они путешествовали на 13% чаще, чем годом ранее. Самыми популярными направлениями стали Абхазия, Турция и Белоруссия. При этом заметен растущий интерес к Азии: число поездок туда увеличилось на 39%. Среди азиатских стран туристов из Пензенской области больше всего привлекают Китай, Таиланд и Вьетнам.

В целом среди россиян востребованными направлениями, не считая Турции, ожидаемо стали Белоруссия, Казахстан, Абхазия и Грузия. Существенный рост турпотока показали страны Азии, в особенности Вьетнам (+282% в сравнении с прошлым летом). В Африке абсолютный лидер - Египет, в топе также Марокко и Тунис, который показывает наибольший прирост по числу поездок (+249%). На Ближнем Востоке, помимо Турции, в тройку вошли ОАЭ и Саудовская Аравия, при этом наблюдается рост по нетипичным для россиян направлениям - в Бахрейн (+32%) и Ирак (+24%).

Турция, помимо статуса главной страны для отдыха у россиян, стала еще и самым популярным местом для транзитных перелетов: число пересадок здесь выросло почти на треть. Ключевым хабом для россиян ожидаемо стал Стамбул.

Казахстан занимает 2-е место в списке стран для пересадки, однако большая часть маршрутов через республику из РФ в другие страны проходит по суше, а не по воздуху. Китай расположился на 3-м месте: в сравнении с прошлым летом здесь стали пересаживаться на стыковочные рейсы более чем на 20% чаще.

Популярным остается и транзит через ОАЭ: страна занимает 4-е место по пересадкам, их число выросло на 10%. Сербия уверенно держится в топ-5, однако количество транзитных поездок через столицу страны Белград упало на 8,5% относительно 2024 года.

Стремительно теряет популярность как транзитный хаб для россиян Катар: число пересадок тут снизилось втрое. Транзит через другие ближневосточные страны, такие как Кувейт и Иордания, также сокращается на 28%.

Отдых россиян за границей стал короче, но летать стали чаще. Если летом 2024-го отпуск длился в среднем 10 дней, то в этом - 7. При этом количество поездок на 1 путешественника выросло на 6%.

