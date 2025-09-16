В начале октября в Пензенской области проверят электросирены

16.09.2025 | 21:01

В Пензенской области 1-2 октября проведут штабную тренировку по гражданской обороне. Соответствующее распоряжение 15 сентября подписал губернатор Олег Мельниченко.

В рамках учений состоится комплексная проверка готовности региональной и муниципальных систем оповещения населения (выйдет отдельное распоряжение с уточнениями).

В тренировке будут задействованы сотрудники МЧС, работники министерства ЖКХ и ГЗН, органов местного самоуправления.

Документ вступил в силу в день подписания.

В последний раз электросирены в Пензенской области проверяли[404774} 6 августа. Жителей и гостей региона попросили не паниковать, пояснив, что учения необходимы для отработки взаимодействия оперативных служб и руководителей предприятий, организаций.

Ранее глава Кузнецка объяснил, как отличить учебную тревогу от боевой. Во-первых, о плановой проверке, как правило, предупреждают заранее. Во-вторых, у учебного и боевого вариантов разная длительность сигнала (учебный - это краткосрочное включение с перерывами либо одно краткосрочное включение). В-третьих, боевой вариант должен дублироваться по другим каналам.