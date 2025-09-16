Компания «Т Плюс» завершила подготовку Пензенской ТЭЦ-1 к зиме

16.09.2025 | 16:17

На Пензенской ТЭЦ-1 завершилась подготовка к отопительному сезону. Энергетики капитально отремонтировали 3 дымовые трубы, выполнили текущий ремонт 4 турбогенераторов и 7 котлов.

Мероприятия стартовали в середине апреля, за это время специалисты также проверили работу основного и вспомогательного оборудования, которое задействовано в осенне-зимний период.

«Наша задача - обеспечить качественное и надежное прохождение отопительного сезона, а это в первую очередь контроль за техническим состоянием оборудования. Зима - время максимальной нагрузки на станцию, и мы должны быть уверены в ее исправной работе», - отметил технический директор - главный инженер Пензенской ТЭЦ-1 «Т Плюс» Павел Дильман.

Пензенская ТЭЦ-1 - основной источник тепловой энергии для городской системы централизованного теплоснабжения. Ежегодно на станции проводится капитальный и текущий ремонт оборудования для бесперебойной подачи тепловой энергии 89% жителей областного центра.

