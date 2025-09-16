Опубликован прогноз погоды в Пензенской области на 17 сентября

16.09.2025 | 22:00

17 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +1...+6 градусов, местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2, туман. Днем воздух прогреется до +18...+23 градусов. Следующая ночь окажется теплее предыдущей - от +4 до +9.

На протяжении суток будет дуть южный ветер, его порывы могут достигать 4-9 метров в секунду.

Ранее метеорологи сообщили, что из-за обширного антициклона и высокого фона атмосферного давления погода на этой рабочей неделе останется солнечной и сухой.

Сохраняется высокая пожарная опасность лесов (IV класс).